https://news.day.az/society/1722337.html В Баку и на Абшероне наблюдается туманная погода В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня наблюдается туманная погода. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, туман образовался в условиях малоградиентного поля атмосферного давления и на фоне распространения влажных воздушных масс со слабыми юго-восточными потоками с моря на прибрежные территории.
В Баку и на Абшероне наблюдается туманная погода
В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня наблюдается туманная погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, туман образовался в условиях малоградиентного поля атмосферного давления и на фоне распространения влажных воздушных масс со слабыми юго-восточными потоками с моря на прибрежные территории.
Туманная погода привела к ограничению видимости до 50-500 метров в Баку и на Абшероне, а также в Шахбузе, Нахчыване, Джульфе, Губе, Гусаре, Сабирабаде, Евлахе, Джафархане, Нефтчале и Шабране.
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