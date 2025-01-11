В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян торгуется за Минскую группу.

Day.Az представляет публикацию:

Есть вообще что-нибудь, чем Пашинян не готов торговать? Сначала Воваевич закинул в соцсети мысль о том, что Ереван вроде как тоже за роспуск Минской группы ОБСЕ, теперь вот послал к журналистам свою прессуху Назели Багдасарян.

Та заявила, что Ереван "рассматривает" возможность обращения в ОБСЕ за роспуском Минской группы.

Забавны тут ровно два момента: во-первых, Пашинян почему-то делает вид, что это предложение Еревана, а не их ответ на условие, выставленное Ильхамом Алиевым.

Во-вторых, армяне снова намекают, что только "рассматривают" эту идею, и чего-то ждут от Азербайджана.

Ждете? Ну ждите.

Мы через это армянское торгашество уже проходили: так было с картами минных полей и много еще с чем. Пашинян торговался как бешеный, ждал каких-то преференций или подачек, а на выходе не получалось вообще ничего. Ни точных карт мы не получили, ни окончания переговоров о мирном соглашении.

Поэтому если Воваевич полагает, что в Баку сидят наивные люди, то его ждет большое разочарование.

Да и если на то пошло, о чем торговаться-то теперь?

Есть условия: сделайте то, измените это. Сделаете - будем подписывать мирный договор. Не сделаете - ну и плевать, нам и так нормально.

За четыре года можно было уже и понять эту простую формулу: Еревану мирный договор НУЖНЕЕ. А значит это Пашинян и его команда должны лезть из кожи вон для того, чтобы все условия для его подписания были соблюдены.

Подписывай - а потом торгуй сколько влезет, Никол Воваевич.