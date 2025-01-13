Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с туманной погодой.

Как сообщили Day.Az в управлении, в обращении говорится:

"По данным Национальной гидрометеорологической службы, в связи с туманной погодой, которая в настоящее время наблюдается на территории республики, в ряде регионов, включая Абшеронский полуостров, видимость на дорогах ограничена 50-500 м.

С учетом того, что туманная погода создает трудности в плане своевременной и четкой видимости других участников движения и средств регулирования, водителям рекомендуется быть более внимательными в такую погоду, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, обращать внимание на исправность транспортных средств, особенно наружных осветительных приборов, строго соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании.

Пешеходов просим быть более ответственными при выходе на проезжую часть дороги, учитывая, что в туманную погоду водителям трудно четко разглядеть проезжую часть и обочины".

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az