В Турции задержаны до 150 подозреваемых в терроризме

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о проведении очередной масштабной операции по задержанию лиц, причастных к террористической организации РКК.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава МВД отметил, что за последние десять дней в 41 провинции страны задержаны 147 подозреваемых в терроризме, из которых 30 арестованы решением судов. Еще 17 запрещен выезд из страны. Расследование в отношении оставшихся продолжается.

Операция, получившая название Gürz-37, охватила такие крупные провинции, как Анкара, Стамбул и Измир.

Арестованным предъявлены обвинения в пропаганде террористической организации, незаконном финансировании и участии в преступных структурах.

Действия правоохранительных органов координировались с органами прокуратуры.