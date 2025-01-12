Автор: Абдул Керимханов

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) начал кампанию по масштабному оплакиванию сгоревшего дома бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Луиса Морено Окампо. Эдакий "плач Ярославны" (картина русского художника Василия Перова, иллюстрирующая один из эпизодов "Слова о полку Игореве"), пронизанный тоской и болью. И здесь нет никакого сарказма, потому что дом в армянском пригороде Лос-Анджелеса, как мы сообщали ранее, был подарочком Окампу за его вклад в распространение армянской пропаганды.

Американские армяне с такой страстью пустили волну слез и рыданий по утрате столь символичного презента, что стали напоминать героиню старинной русской трагедии, вопящую от горя на фоне пепелища. На фоне их горестных стенаний невозможно не заметить скрытую иронию: дом, построенный на идеях, не имевших ничего общего с объективностью, горит в пламени, но вот сколько шума, казалось бы, по обычному в такой трагедии поводу! О, как тяжело терять дом, представляющий собой не место для проживания, а скорее объект для политических извращений...

Странно, что наисветлейшие головы человечества не додумались обвинить в произошедших природных пожарах Азербайджан. Ведь при каждом удобном моменте, что бы ни случилось в любой точке мира, соседи поминают нас "теплыми словами". До сих пор не настала пора ох@ительных историй в армянском сегменте соцсетей, как "злые азербайджанцы целенаправленно перемещали потоки синего пламени на дом несчастного Окампо". Плохо работаете ребята, видимо, бдительность подводит.

Столь бурные эмоции армян не заставляют удивиться. Особенно когда за всем этим показушным мероприятием скрывается не столько настоящая потеря, сколько очередная попытка выжать из ситуации максимум политических очков. Сгоревший дом был, конечно, символом "особых отношений", но вот уместен ли плач по нему? Если бы бедный дом мог говорить, он бы, наверняка, воскликнул: "По усопшему не плачут, что вы делаете, господа?"

Поглощенный огнем дом - это лишь одна из очередных политических сценок, на которых армяне пытаются вознести свою благородную борьбу до небес, где огонь - только фоновый эффект для их драматической пьесы. Они могли бы добавить картине драматизма - после трагедии на месте сгоревшего дома, например, поставить памятник, символизируя утрату и величие политической борьбы. Конечно, памятник был бы исключительно для тех, кто понимает суть политических манипуляций на международной арене. Это был бы настоящий символ, способный воскрешать идеалы, столь благородно защищённые домом Окампо. Прямо как в древних временах, когда пепел считался священным, а каждый слой земли - исторической памятью.

И, конечно, не обойтись без традиционного заигрывания с мировой политикой. Мы все знаем, что в этом мире для некоторых людей сгореть может не только дом, но и целая история. Ну а армяне, впрочем, никогда не упустят шанс на фоне "огненной трагедии" прикрыть собственные интересы. Уже можно представить, как они в будущем будут воспевать сожжённый дом Окампо как нечто большее, чем просто строительный объект. Ведь можно же превратить даже трагедию в очередной политический спектакль, не так ли?

Не стоит удивляться, если скоро в Лос-Анджелесе на месте сгоревшего дома установят новый мемориал с надписью: "Здесь, где сгорел дом Окампо, сгорели последние иллюзии армянской дипломатии". В конце концов, кто бы мог подумать, что история с домом превратится в такое мегасобытие, которое можно будет обсуждать продолжительное время. И, конечно, риторика не остановится на этом. Армяне уже могут собрать новую волну слёз и причитаний, начиная с того, что "этот дом был не просто домом, а крепостью армянской гордости и справедливости". Так что мир будет продолжать следить за тем, как каждый новый "плач по Ярославне" становится всё более постановочным и абсурдным.