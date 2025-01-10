https://news.day.az/politics/1721786.html Луиса Морено Окампо настигла карма - ФОТО Дом армянского прихвостня, экс главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо настигла карма - полностью сгорел его дом в Малибу. Как передает Day.Az, об этом Окампо сообщил в соцсети "Х". "Мой дом в Малибу уничтожен пожарами", - написал он грустно, словно ожидал, что мир прольет слезы.
Луиса Морено Окампо настигла карма - ФОТО
Армянского прихвостня, экс главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо настигла карма - полностью сгорел его дом в Малибу.
Как передает Day.Az, об этом Окампо сообщил в соцсети "Х".
"Мой дом в Малибу уничтожен пожарами", - написал он грустно, словно ожидал, что мир прольет слезы.
Ну что ж, похоже, даже природа решила вмешаться и напомнить Окампо о том, что за все приходится платить. Дом сгорел, а вместе с ним, видимо, и его последние иллюзии о безнаказанности. Карма, как говорится, умеет поджидать/поджигать там, где её не ждали.
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