Армянского прихвостня, экс главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо настигла карма - полностью сгорел его дом в Малибу.

Как передает Day.Az, об этом Окампо сообщил в соцсети "Х".

"Мой дом в Малибу уничтожен пожарами", - написал он грустно, словно ожидал, что мир прольет слезы.

Ну что ж, похоже, даже природа решила вмешаться и напомнить Окампо о том, что за все приходится платить. Дом сгорел, а вместе с ним, видимо, и его последние иллюзии о безнаказанности. Карма, как говорится, умеет поджидать/поджигать там, где её не ждали.