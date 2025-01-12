В Колумбии при крушении легкомоторного самолета погибли восемь пассажиров и два члена экипажа. Сообщается, что воздушное судно пропало с радаров еще в среду, однако спасателям удалось обнаружить обломки лишь спустя несколько дней, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Самолет упал в лесистой местности департамента Антьокия, на северо-западе латиноамериканской страны. По данным службы безопасности аэропорта вылета, пятеро из погибших пассажиров принадлежали к одной семье.

"К сожалению, выживших нет. На месте работают 37 спасателей. Мы проводим поиски тел и координируемся с судебной полицией для их опознания", - отметил чиновник из администрации Антиокии Карлос Риос Пуэрта.

По его словам, неблагоприятные погодные условия осложняют спасательные работы, поскольку нет возможности задействовать для этих целей вертолеты.

Управление гражданской авиации Колумбии начало расследование причин авиакатастрофы.