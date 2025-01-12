Публичное унижение Макрона Грузией стало адекватным ответом на его необдуманные действия и заявления. Амбиции у него непомерные, но в реальности французский президент уже стал посмешищем из-за своей неспособности что-либо решить. Он лишь может жалко оправдываться за то, что его выгнали из Африки, утверждая, что это было его собственное решение. А вот теперь грузины его послали по известному адресу и ему нечем ответить.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье российского издания Царьград.

В статье отмечается, что экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула страну и отправилась в США, где ей предоставили место стипендиатки "Института Маккейна".

"А что с её обещаниями оставаться с протестующими "до конца"? А ничего. Она всегда может сказать, что это и есть тот самый конец, который она имела в виду", - пишет Царьград.

На этом фоне потуги европейской "демократии" что-либо изменить в Грузии выглядят просто комично. В самом деле, смешно звучат слова посла Франции в Грузии Шераз Гасри, озвучившей мнение президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что новые выборы в парламент Грузии могли бы помочь стране преодолеть текущий политический кризис.

Как оказалось, и в Тбилиси с жёстким политическим сарказмом дела обстоят неплохо. В ответ на предложение Парижа там высказались в том духе, что неплохо было бы провести внеочередные парламентские выборы в самой Франции.

С учётом того, что 61 процент французов высказываются за отставку президента Макрона, а 50 процентов желают роспуска Национального собрания, возможно, новые выборы стали бы хорошим выходом в этой стране из политического кризиса, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Это впечатляющая оплеуха Макрону, и, надо признать, по делу. Кому-кому, а Макрону, которому реально светит перспектива досрочной отставки со своего поста, не стоит учить другие государства, что следует делать для устранения "политического кризиса".

На это указал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, посоветовавший президенту Франции не заниматься проблемами Тбилиси, а следить за Украиной, которую "обрекли на уничтожение", раз ему так уж неймётся.

Когда идёт речь о соседних государствах, если вмешивается Россия, то вмешивается в Украину, и предпочтительнее для всех присмотреть за Украиной, которую обрекли на уничтожение, - заявил Кобахидзе.

Несмотря на все усилия, Евросоюзу и США не удается навязать свою волю Грузии, а "иноагенты" не в состоянии расшатать государственную власть, когда она оказывается властью не только на словах.

И поспешное бегство Зурабишвили из страны является наглядным подтверждением того, что марионеточные лидеры бессильны, если Запад оказывается не в состоянии их поддержать.

Вот так. Макрон наказан за дерзость: грузинский ответ - изящно и по факту.