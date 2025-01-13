Израиль нанес удары по четырем районам на юге Ливана

Истребители израильских ВВС атаковали наземные цели в окрестностях города Сайда на юге Ливана.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, самолеты выпустили ракеты по предполагаемым военным позициям и складам шиитской милиции "Хезболлах" в районе Дейр-Захрани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авианалеты совершены также на покинутые жителями поселки Араб-Салим, Роумин и Хомин-эль-Фаука. О последствиях этих рейдов сведений не поступало. Кроме того, воздушные удары нанесены по высотам Джанта поблизости от ливанско-сирийской границы, где находятся тыловые базы шиитских бойцов.

При атаке 10 января израильского беспилотника на пикап, принадлежащий "Хезболлах", в поселке Тейр-Дибба погибли пять человек, еще четверо получили ранения.

Со времени вступления в силу 27 ноября 2024 года соглашения о 60-дневном перемирии ВВС Израиля нанесли удары по сотням целей на ливанской территории. Погибли 39 человек, при этом местные власти не уточняли, есть ли среди них мирные граждане.

Соглашение о перемирии предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане и отвод вооруженных формирований "Хезболлах" за реку Литани. В свою очередь Израиль должен вывести в период до 60 дней свои войска с юга арабской республики, где они проводили наземную операцию.