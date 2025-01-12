Названа ориентировочная дата возобновления поставок газа из Азербайджана в Сербию

Источник: Агентство международной информации Trend

Ожидается, что поставки азербайджанского газа в Сербию могут возобновиться ориентировочно 15 января.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщил эксклюзивно Trend информированный источник на энергетическом рынке, комментируя приостановку поставок из-за технической проблемы на платформе Shah Deniz Alpha.

"Ремонтные работы, связанные с неполадками на платформе, должны завершиться в ближайшие дни, после чего поставки в Сербию возобновятся. Ориентировочно поставки могут возобновиться 15 января", - сообщил источник.

При этом в bp Azerbaijan сообщили агентству, что компания работает над устранением технической проблемы на платформе в максимально короткие сроки.

"Идет работа над решением технической проблемы в максимально сжатые сроки. С самой платформой Shah Deniz Alpha и другими платформами нет никаких проблем. Техническая проблема возникла именно в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha и терминалом Сангачал", - сказали в bp.

Отметим, что президент Сербии Александр Вучич вчера заявил, что Азербайджан уведомил Сербию о приостановке ежедневных поставок газа в объёме 1,7 миллиона кубометров из-за технических проблем на месторождении "Шах Дениз".

Некоторые СМИ на этом фоне сообщали, что перебои в поставках могут продлиться якобы "несколько месяцев".

Напомним, что 15 ноября 2023 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и сербская компания Srbijagas подписали соглашение о поставке азербайджанского газа в Сербию. Согласно договору, ежегодно будет поставляться до 400 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Сербию в период с 2024 по 2026 годы, с возможностью увеличения объемов с 2027 года.

Поставки азербайджанского газа в Сербию начались в феврале 2024 года.

В сентябре 2024 года SOCAR и Srbijagas подписали дополнительное соглашение о продаже и покупке газа на 1 миллион кубометров в сутки, которое охватывает период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года.