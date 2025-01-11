В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне испугались собственных желаний

Day.Az представляет публикацию:

Жили-были армяне. И долгие годы была у армян единственная, самая заветная мечта.

ЕВ-РО-СО-ЮЗ!

И торгуя в Москве абрикосами, и работая таксистами в Глендейле, армяне жили одной мыслью: о том, что когда-нибудь, маленькая но гордая Армения вступит в ЕС - и жизнь наконец-то станет раем. И вот наконец мечта начала сбываться!

Выдвинули инициативу, собрали аж 60 000 подписей вместо 50 000, передали инициативу правительству, которое моментально все рассмотрело и утвердило. В ближайшее время петицию будет изучать парламент, но в том, что депутаты будут только "за", никто из армян не сомневается. А дальше? А дальше последний шажочек - референдум, и все! Жди армян, Европа!

И плевать, что переговоры могут длиться десятилетиями, и ничем не закончатся. Главное ведь жить своей мечтой, верно?

К сожалению для армян, суровая реальность начинает возвращать их с небес на землю. Никаким референдумом и членством в ЕС еще не пахнет, а последствия могут наступить совсем скоро. И тут произошло необычное: армяне испугались собственных желаний.

Как пишет "Грапарак", в пашиняновской правящей партии "Гражданский договор" начались достаточно тревожные обсуждения. Партийная верхушка вдруг осознала, что вся экономика страны (и ее, верхушки, личные активы) по большей части завязаны на Россию, а это значит, что в ЕС можно вступить лет через 30, а разруху и крах экономики - уже послезавтра. "Во внутренних разговорах высказывают мнения, что все это может иметь катастрофические последствия для Армении, окончательно перерезав висящие на волоске армяно-российские отношения. Что будет, если вступление в ЕС затянется, а РФ уже введет ограничения?" - задаются вопросом в команде Пашиняна.

Вы спрашиваете, что будет? Скорее всего, катастрофа.

П.С. А самое смешное, что спасти армян от этого сможет только одно - открытие границ с Азербайджаном и Турцией. Но есть ощущение, что и такой расклад их пугает не меньше.