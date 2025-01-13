Белый дом ограничивал свободу слова в Facebook и Instagram

Глава американской компании Meta Марк Цукерберг в интервью с подкастером Джо Роганом рассказал о цензуре в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, запись доступна на YouTube-канале PowerfulJRE.

По его словам, в последние десять лет в стране начали продвигать цензуру по идеологическим соображениям.

"Два основных события стали толчком к этому: в 2016 году было избрание президента [Дональда] Трампа, которое также совпало с Brexit в ЕС и фрагментацией ЕС, а затем в 2020 году был COVID", - отметил он. Цукерберг пояснил, что тогда американцы впервые столкнулись "с массивным институциональным давлением, чтобы начать цензурировать контент по идеологическим соображениям".

Цукерберг добавил, что члены администрации действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена требовали от руководства социальных сетей Facebook и Instagram удалять публикации о возможных побочках вакцин от коронавирусной инфекции. "Дошло до того, что я просто понял, что это разрушает доверие к этой системе, особенно в США", - отметил он.