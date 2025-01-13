Безопасность на Южном Кавказе должна быть обеспечена без внешнего вмешательства

Иран считает, что безопасность на Южном Кавказе должна обеспечиваться странами региона без внешнего вмешательства.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, отношения Ирана с Азербайджаном и Арменией являются важными, и безопасность на Южном Кавказе имеет большое значение для Ирана.

"Иран использует все доступные ресурсы для поддержания и повышения безопасности в этом ключевом регионе. Визит секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана в эти две страны направлен на укрепление диалога между ними.

Такие форматы, как "3+3", могут способствовать миру и стабильности в регионе, и Иран готов продолжить содействие этому процессу", - добавил Э.Багаи.