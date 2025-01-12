https://news.day.az/world/1722272.html Вид с пирса пляжа Санта-Моника на горящий Лос-Анджелес - ВИДЕО Появились кадры с пирса пляжа Санта-Моника на горящий Лос-Анджелес. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вид с пирса пляжа Санта-Моника на горящий Лос-Анджелес - ВИДЕО
Появились кадры с пирса пляжа Санта-Моника на горящий Лос-Анджелес.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Недавно была названа возможная причина лесных пожаров в Калифорнии.
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