Вид с пирса пляжа Санта-Моника на горящий Лос-Анджелес

Появились кадры с пирса пляжа Санта-Моника на горящий Лос-Анджелес.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Недавно была названа возможная причина лесных пожаров в Калифорнии.