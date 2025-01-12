Баллон с пропан-бутановой смесью взорвался в одном из ресторанов в Чехии. Погибли как минимум шесть человек, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.

Инцидент произошел в городе Мост. Как сообщили в пожарной службе, взрыв произошел в субботу вечером. Еще восемь посетителей ресторана получили травмы.

Также власти эвакуировали около 30 человек из близлежащих зданий.