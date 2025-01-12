https://news.day.az/world/1722312.html Сильный взрыв в ресторане в Чехии, есть погибшие Баллон с пропан-бутановой смесью взорвался в одном из ресторанов в Чехии. Погибли как минимум шесть человек, передает Day.Az со ссылкой на НТВ. Инцидент произошел в городе Мост. Как сообщили в пожарной службе, взрыв произошел в субботу вечером. Еще восемь посетителей ресторана получили травмы.
Сильный взрыв в ресторане в Чехии, есть погибшие
Баллон с пропан-бутановой смесью взорвался в одном из ресторанов в Чехии. Погибли как минимум шесть человек, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.
Инцидент произошел в городе Мост. Как сообщили в пожарной службе, взрыв произошел в субботу вечером. Еще восемь посетителей ресторана получили травмы.
Также власти эвакуировали около 30 человек из близлежащих зданий.
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