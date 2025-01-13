Европе не до Пашиняна: политический анекдот о вступлении Армении в ЕС

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время только тем и занимается, что активно развлекает публику - и свою, и зарубежную. То он на велосипеде катается, то готовит, и все это выкладывает на всеобщее обозрение. Мы видим в исполнении не очень адекватного политика всевозможные чудачества. Они призваны, как он думает, прибавить популярности ему и его команде, показать, какой он демократичный, каким широким полем для маневра обладает и не дает скучать оппонентам и сторонникам. Но все выходит с точностью до наоборот.

История с вступлением в Евросоюз, на мой взгляд, из той же серии. Это нечто из серии политических анекдотов. Мы помним, чем закончилась история с подписанием Ереваном ассоциированного соглашения с Евросоюзом в 2013 году в бытность президентом Сержа Саргсяна. Получился настоящий политический моветон. Саргсян громко заявлял, что Армения, мол, готова и так далее, но в самый ответственный момент, когда настало время ставить подпись, он был вызван на ковер в Москву, где получил взбучку. Хочешь подписать соглашение с ЕС? Пожалуйста, подписывай, только имей в виду, что вопросы безопасности, ВПК, оружейных сделок не должны подпадать под его действие. Все остальное - на здоровье.

Насколько я помню, в том соглашении был пункт об изучении дна мирового океана. Армения согласилась выделять средства на изучение микроорганизмов, проживающих на дне океанов... Не только оппоненты, но и сторонники Саргсяна тогда выражали недоумение и посмеивались. Зачем Армении изучать океанское дно? Неужели для нее так важно, какие микроорганизмы обитают на больших глубинах мирового океана, и что это даст Армении? То есть все вылилось в настоящую комедию. Саргсян хорохорился, пытался выглядеть самостоятельным политиком, и вдруг его окатили ведром помоев и напомнили ему, какова его реальная цена как лидера несамодостаточной и полунезависимой страны.

Сейчас история повторяется и снова все превращается в фарс. Не сомневаюсь, что в европейских кругах решение Армении начать вступление в ЕС тоже вызвало иронию и сарказм. Пашинян заявляет какие-то громкие цели при том, что его страна не является самодостаточной в плане суверенности. Она не в состоянии решить свои проблемы и всегда обращается к третьим сторонам, в том числе в вопросе мирного договора с Азербайджаном. Всем известно, что статус-кво, установленный в регионе Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, устойчивый и никаким видоизменениям не подлежит. Уверен, что руководство ЕС понимает, что армянские власти блефуют, желая продемонстрировать свою суверенность и независимость, которых нет.

Армения - не та страна, которую всерьез воспринимают в европейских кругах. Она несамодостаточна, с массой проблем, с неналаженными все еще отношениями с Азербайджаном, отстающая по всем параметрам, связанным с интеграцией и открытостью большому пространству. Продвигаемые Пашиняном идеи, в том числе "перекресток мира", - это идеи из серии "курам на смех". Если страна не способна строить отношения даже с ближайшими соседями, она не может предлагать подобные проекты, пока не докажет их реалистичность. Армения даже близко не может стоять с теми моделями и проектами, которые предлагает и осуществляет Азербайджан.

Пашинян хочет доказать, что Армения тоже чего-то стоит. Однако дело дальше громких заявлений никогда не идет. Поэтому, думаю, в коридорах Евросоюза после решения Еревана стоит громкий хохот. Такую страну никто в ЕС всерьез воспринимать не будет. Мне кажется, что дело до серьезных обсуждений членства Армении вообще не дойдет. На словах Евросоюз, конечно, ратует за расширение политики европейского соседства, но в реальности брать на себя такую нагрузку, как Армения, никому не нужно. Пашинян задавал себе вопрос, что его страна может предложить Европе? Армения станет для ЕС тяжелой ношей, которую придется волочь на себе со всеми ее бедами и неурядицами. Пашинян и его команда любят ушами и полагают, что так же их любят и в ЕС. Но это большая геополитика, очень серьезная сфера, в которой главенствуют цинизм и холодный расчет, и "трогательные" чувства Еревана тут неуместны.

Конечно, иногда эпатаж является выходом из положения, но только не в случае Армении. Эпатажность Пашиняна лишает Армению остатков ее авторитета.

Между тем, у Пашиняна перед глазами - реальный пример того, как нужно строить внешнюю политику. Азербайджан выдержал испытание соблазнами в виде вступления в НАТО и Евросоюз. Я бы посоветовал Пашиняну обратить внимание на Азербайджан, особенно на то, как действует Президент Ильхам Алиев. Он - очень выдержанный политик, серьезный, дееспособный, продуктивный. Все инициативы, предложения и идеи Ильхама Алиева срабатывают. Нет ни одного показателя со знаком "минус". Все расчеты оправдываются, ни по одному направлению Баку не просчитался. Это подчерк успешного политика и президента явного предназначения. Очень важный показатель, когда глава государства выступает в качестве лидера явного предназначения. Президент Азербайджана всегда знает, что и когда нужно делать. В этом плане азербайджанская модель развития очень сильна, поучительна и методологически оправдана.

Напомню один факт. Накануне прошлогодней апрельской встречи в Брюсселе с участием США, Евросоюза и Пашиняна, и Блинкен, и Урсула фон дер Ляйен позвонили в Баку и попытались оправдаться, говоря, что будут обсуждаться только вопросы экономики. Это, конечно, была неправда, но сам факт говорил о том, что и в США, и в ЕС считаются с Президентом Азербайджана и даже побаиваются его, потому что он умеет говорить правду в лицо.

А чем занимается Пашинян? Он развлекает публику, прежде всего европейскую, заполняет репризами паузу, чтобы на него обратили внимание. У таких слабых политиков и популистов, как Никол Пашинян, есть очень слабое место - они знают, чего хотят, но не знают, чего делать нельзя. А мировая элита не прощает ошибок.

Одним словом, история с вступлением Армении в Евросоюз - это настоящий политический анекдот. Особенно учитывая, что ЕС сам сегодня стоит перед серьезным экзаменом и многие политические аналитики не исключают его распада. Короче говоря - Европе не до Пашиняна.