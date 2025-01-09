Вице-премьер РФ сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на «Титаник»

Вступление в Евросоюз можно сравнить с покупкой билета на "Титаник". Пока понимания этого нет, кто-то хочет быстро воспользоваться моментом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя законопроект Армении "О запуске процесса вступления в Европейский союз".

"Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС - это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник", - указал вице-премьер РФ. - Понимание этого только начинает приходить к людям, а пока этого не произошло, кто-то хочет быстро воспользоваться моментом".