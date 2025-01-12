Второе испытание "Туран Товуза" в Турции

Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз", которая готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет свой второй товарищеский матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Курбана Бердыева встретится с узбекским "Пахтакором".

Товарищеский матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Отметим, что "Туран Товуз", сыгравший девятого января свой первый контрольный матч против румынской команды "Глория" (Бузеу), проиграл со счетом 0:2.

Товарищеская игра

12 января

17:00 Туран Товуз - Пахтакор (Узбекистан)