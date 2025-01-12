https://news.day.az/sport/1722336.html Второе испытание "Туран Товуза" в Турции Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз", которая готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет свой второй товарищеский матч. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Курбана Бердыева встретится с узбекским "Пахтакором". Товарищеский матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.
Товарищеская игра
Второе испытание "Туран Товуза" в Турции
Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз", которая готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет свой второй товарищеский матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Курбана Бердыева встретится с узбекским "Пахтакором".
Товарищеский матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.
Отметим, что "Туран Товуз", сыгравший девятого января свой первый контрольный матч против румынской команды "Глория" (Бузеу), проиграл со счетом 0:2.
Товарищеская игра
12 января
17:00 Туран Товуз - Пахтакор (Узбекистан)
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