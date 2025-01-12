Состоится Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам

"Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам" пройдет на горном курорте Амирсой в Узбекистане при поддержке Организации тюркских государств и организации Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств.

Как сообщили Day.Az в Федерации зимних видов спорта Азербайджана, такое решение было принято в ходе встречи заместителя генерального секретаря Организации тюркоязычных государств Мирвохида Азимова и председателя Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств Рустама Наджафова в рамках Кубка мира по ски альпинизму в Шахдаге.

Основная цель соревнований - содействие развитию спортивных связей между тюркоязычными государствами, расширение совместного сотрудничества и дружеских отношений, а также повышение интереса к зимним видам спорта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам развития и расширения Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств в 2025 году, обсуждены запланированные к реализации проекты и мероприятия.

Отметим, что Кубок тюркоязычных государств по горным лыжам пройдет с 17 по 20 февраля.