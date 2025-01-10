Автор: Ильгар Нифталиев, доктор философии по истории, заместитель директора по научной работе Института истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана

Конец 1988 года в сложнейшей многовековой истории армяно-азербайджанских отношений занял особое место как начало заключительного этапа полного и теперь уже окончательного изгнания азербайджанского этноса из Армении.

Начавшийся в феврале с массовых выступлений в Армении и Нагорном Карабахе под лозунгами "воссоединения", 1988 год завершился тотальной этнической чисткой азербайджанского населения Армении. С этого момента в Армении больше не осталось азербайджанцев. Был претворен в жизнь вожделенный лозунг "Армения для армян".

Непосредственной причиной исхода азербайджанцев стали массовые беспорядки в Гугаркском, Горисском, Степанаванском, Калининском, Варденисском и ряде других районов Армении, где имели место погромы и поджоги жилищ, насилие, кровопролития, десятки убитых. Только за три дня, с 27 по 29 ноября 1988 года, в Гугарке, Спитаке и Степанаване было убито 33 азербайджанца, а всего - более 100 человек. В селе Гезалдара Гугаркского района Армении был убит 21 азербайджанец. Всего в Гугарке погибло 70 азербайджанцев. Всего армянами за этот период были убиты 188 азербайджанцев.

В высылке азербайджанцев принимали активное участие многие государственные функционеры Армении. 27 ноября 1988 года, например, один из руководителей КГБ, начальник управления внутренних дел и местный партийный руководитель объехали деревни Сарал и Гурасли в районе Спитака на севере Армении и приказали азербайджанскому населению "убраться в течение двух недель". Когда же азербайджанцы отказались уезжать, на эти деревни напали вооруженные банды. Чиновники вернулись и повторили свои требования, сопровождая их угрозами. Жители деревень уехали на автобусах, увозя с собой только самое необходимое; но в дороге по колонне машин открыли огонь, в результате чего три человека погибли.

Между тем, среди изгнанных азербайджанцев были депутаты Верховного Совета Армении (13 человек) и СССР (1 человек), городских, районных и поселковых Советов. Бандитов не остановила их депутатская неприкосновенность. Грубые нарушения прав граждан, беспорядки, сопровождавшиеся угрозами насилия, происходили в Иджеванском, Ехегнадзорском, Красносельском, Араратском, Масисском, Амасийском и Ноемберянском районах.

Спасаясь от преследователей, гонимые страхом, плохо одетые, незащищенные от морозов тысячи мужчин, женщин, стариков с детьми на руках пробирались сквозь снежные сугробы, через горные перевалы, замерзая, погибая, теперь уже от холода. Сообщения Азеринформа и обращения военного коменданта этого периода, напоминавшие военные сводки, говорят сами за себя и вполне могут служить документальными свидетельствами истинного масштаба трагедии азербайджанских беженцев из Армении.

Так, в сообщении Азеринформа от 3 декабря 1988 года отмечалось: "В ночь с 1 на 2 декабря вывезено 3800 человек из Масисского района, 400 человек - Спитакского, 450 чел. - Араратского, 150 чел. - Калининского, 482 - Кироваканского, 614 - Степанаванского. Как сообщили в Совете министров Азербайджанской ССР, на 2 декабря число беженцев превысило 78 тысяч человек. Основная часть их сейчас находится в Нахичеванской АССР, Кировабаде, Кельбаджарском, Апшеронском, Зангеланском, Мир-Баширском, Шамхорском, Ханларском, Таузском районах".

По многочисленным просьбам азербайджанских беженцев, которые хотели знать о судьбе своих родных и близких, не успевших выехать из Армении, туда направлялись группы офицеров с уполномоченными ЦК КП Азербайджана и представителями граждан, ранее проживавших в Гугарском, Иджеванском, Красносельском, Варденисском и Кафанском районах Армении. Появление беженцев в советском доме противоречило самим устоям социалистического общественного устройства, представлениям советского человека об общей советской стране, советском образе жизни. Руководство страны, оказавшись перед фактом преследования граждан по национальному признаку, обязано было как-то прореагировать на факты насильственного изгнания людей с земель, на которых они жили веками.

В связи с напряженной обстановкой в Армянской ССР и Азербайджанской ССР, Совет министров СССР 2 декабря 1988 года образовал правительственную комиссию для оказания помощи беженцам, оказавшимся в трудном положении, обеспечения их продовольствием, жильем, медицинским, другими видами социально-бытового обслуживания, а также трудоустройства. Комиссию возглавил заместитель председателя Совета министров СССР Б.Е.Щербина, в ее состав входили председатели Советов министров Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузинской ССР Ф.Т.Саркисян, Г.Н.Сеидов, О.Е.Черкезия, представители ряда союзных министерств и ведомств. 6 декабря 1988 года было принято новое постановление Совета министров СССР "О недопустимых действиях отдельных должностных лиц местных органов Азербайджанской ССР и Армянской ССР, вынуждающих граждан покидать постоянные места проживания".

Документ этот ни по уровню, ни по осмыслению событий, ни по предлагаемым рекомендациям не соответствовал реальной ситуации, складывающейся в республиках. В условиях, когда в массовом порядке грубо нарушалась советская Конституция, авторы постановления исходили лишь из того, что наказанием отдельных руководителей производств, министерств, правоохранительных органов можно остановить сугубо политический процесс, по силе и формам подобный извержению вулкана. Содержание постановления было ярким свидетельством того, что даже в своих благих намерениях центральная власть неизменно следовала принципу уравнения ответственности сторон конфликта во всех критических ситуациях, вне зависимости от того, кто инициировал конфликт, откуда появились первые потоки беженцев.

Эта тактика равной ответственности сторон была одной из главных причин того, что процесс вскоре стал неуправляемым. Постановление обошло факт полной депортации азербайджанцев из Армении. Не учитывалась также реальная топография конфликта, его временная и пространственная динамика. Кроме того, со стороны властей не учитывался тот факт, что, во-первых, количество азербайджанцев, бежавших из Армении, тогда многократно превышало число армян, выехавших из Азербайджана. Во-вторых, азербайджанцы оставляли земли - территорию исторического обитания: пастбища, пахотные земли, луга и т.п., принадлежавшие их отцам, дедам, прадедам. В то время как армяне, выехавшие из Сумгайыта и ряда других промышленных центров Азербайджана, покидали главным образом квартиры в панельных домах. Поспешность, с которой разрабатывалось и реализовывалось это постановление, говорила о том, что в Москве и не думают о восстановлении этнического статус-кво в республиках.

С этого момента, в течение целого ряда лет феномен беженцев становится неустранимым фактором политической и социальной жизни республики, активно включенным в деструктивные процессы. По данным Госкомстата Азербайджанской ССР, к началу февраля 1990 года из Армении в Азербайджан бежали 186 тыс. азербайджанцев, а также 11 тыс. курдов и 3,5 тыс. русских. В середине 1990 года Госкомстат Азербайджана зарегистрировал в республике 233 тыс. беженцев из Армении и Узбекистана (турки-месхетинцы).

В Москве так и не поняли, не оценили гуманитарные, политические последствия происшедшей трагедии, ее неизбежную проекцию на все населенные пункты совместного, соседского проживания азербайджанцев и армян. Итоги 1988 года показали, что независимо от намерений советского руководства, двусмысленный характер его политических и организаторских усилий все больше провоцировал ожесточенную полемику между конфликтующими сторонами, вызывая рост недоверия к центральным властям с обеих сторон. Уже к концу 1988 года стало очевидным, что линия, проводившаяся ЦК КПСС в карабахском вопросе, не только не дала положительных результатов, но и обернулась серьезными политическими просчетами и потерями.

В итоге автономная область полностью вышла из-под контроля не только Баку, но и Москвы. Вслед за депортацией азербайджанцев из Армении, межобщинные столкновения приобрели тенденцию целенаправленного изгнания всего азербайджанского населения из тогдашней НКАО. Тем самым возводился твердый фундамент для окончательного отделения области от Азербайджана.