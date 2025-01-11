Азербайджанская футбольная команда "Сумгайыт" продлила контракт с главным тренером Вагифом Джавадовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на заседании Наблюдательного совета клуба было принято решение продолжить сотрудничество с 35-летним специалистом.

Работа Вагифа Джавадова была признана удовлетворительной и сочтено целесообразным заключить с ним постоянный контракт. Джавадов подписал с клубом контракт сроком на 2,5 года.

"Химики", занимающие на данный момент шестое место с 20 очками, встретятся с "Сабахом" в четвертьфинале национального кубка. Интересно, сможет ли "Сумгайыт" под руководством Вагифа Джавадова добиться больших успехов в кубке или Премьер-лиге? Опытный эксперт Аслан Керимов прокомментировал шансы команды в кубке для газеты "Футбол+":

"Хотя у Вагифа Джавадова не было большого опыта, он был одним из наших тренеров, кто был открыт для обучения. Это первый его опыт работы с большой командой. В принципе, он может добиться успеха. Думаю, у него не возникло особых трудностей в организации тренировок и общении с игроками. Нужен сильный состав, чтобы выбить из кубка такие команды, как "Сабах" и "Карабах". Думаю, успех Вагифа Джавадова может зависеть от тех трансферов, которые он совершит. Если они сохранят этот состав, в кубке им придется нелегко. Бороться за высокие места в чемпионате уже сложно. В кубке можно добиться результата и за меньшее количество игр. В любом случае, такой команде, как "Сумгайыт", легче добиться успеха в кубке. Но необходимы трансферы, чтобы пройти "Карабах" и "Сабах". С нынешним составом им будет нелегко конкурировать с этими командами.