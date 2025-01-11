Обнародовано число погибших при пожарах в Калифорнии

Как минимум 11 человек погибли в результате пожаров, произошедших в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы округа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пять смертей, по-видимому, произошли в результате пожара в Палисейдс, а шесть - в результате пожара в Итон", - говорится в материале.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

Недавно сообщалось, что вертолет засыпал песком пожарного и его машину при тушении огня в Калифорнии.