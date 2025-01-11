https://news.day.az/world/1722072.html Вертолет засыпал песком пожарного и его машину при тушении огня в Калифорнии - ВИДЕО Американские пожарные отметились крайне необычным способом тушения возгорания в Лос-Анджелесе. Они случайно засыпали с вертолета песком пожарного и его автомобиль. Видео этого момента стало хитом в американских соцсетях.
Вертолет засыпал песком пожарного и его машину при тушении огня в Калифорнии - ВИДЕО
Американские пожарные отметились крайне необычным способом тушения возгорания в Лос-Анджелесе. Они случайно засыпали с вертолета песком пожарного и его автомобиль.
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