Вертолет засыпал песком пожарного и его машину при тушении огня в Калифорнии

Видео этого момента стало хитом в американских соцсетях.

На представленных кадрах видно, что пилот вертолета хотел сбросить песок на бушующее пламя, но упустил момент и засыпал пожарного и его автомобиль.

Судя по всему, пожарный не пострадал.

Недавно сообщалось, что житель Лос-Анджелеса предупреждал об опасности за несколько недель до пожаров.