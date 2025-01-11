Вертолет засыпал песком пожарного и его машину при тушении огня в Калифорнии

Американские пожарные отметились крайне необычным способом тушения возгорания в Лос-Анджелесе. Они случайно засыпали с вертолета песком пожарного и его автомобиль.

Видео этого момента стало хитом в американских соцсетях. 

На представленных кадрах видно, что пилот вертолета хотел сбросить песок на бушующее пламя, но упустил момент и засыпал пожарного и его автомобиль.

Судя по всему, пожарный не пострадал.

Недавно сообщалось, что житель Лос-Анджелеса предупреждал об опасности за несколько недель до пожаров.