Житель Лос-Анджелеса предупреждал об опасности за несколько недель до пожаров

Один из жителей Лос-Анджелеса, 24-летний Эдгар МакГрегор за несколько недель до пожаров предупреждал об опасном ветре и призывал людей эвакуироваться, пока не поздно. Как рассказала РЕН-ТВ местная жительница Сьюзанн Йорк, благодаря этому парню множество жизней удалось спасти, передает Day.Az.

"Одна из причин, по которой жители уехали заранее, стал Эдгар МакГрегор из Пасаден. Он написал в соцсетях о том, что будет сильный ветер. Он настойчиво писал об этом несколько недель, и люди прислушались к его предупреждению о пожарной опасности и уехали", - рассказала Йорк.

Так, благодаря настойчивости одного молодого человека, получилось спасти много жизней. Сама Сьюзанн тоже эвакуировалась. С собой женщина взяла только цветок - символ семьи, которому уже исполнилось 60 лет.

Корреспондент "Известий" Николай Мастеров сообщил, что в районах введен комендантский час с 18:00 до 08:00. О любых подозрительных активностях сразу сообщают правоохранителям. Своей историей поделилась и жительница Лос-Анджелеса Тиа Дэнджи.

"Я почувствовала запах дыма примерно в 06:30 во вторник, увидела пламя и начала собирать вещи. Потом мы с дочерью получили уведомление об эвакуации и уехали. Сейчас живем у друзей. Соседний дом сгорел, но пожарные, к счастью, спасли наш дом, поливая его водой и пеной", - рассказала Тиа.

Она добавила, что все соседи заботятся друг о друге, оказывают поддержку. Те, кто остался, предлагают поливать газоны, чтобы те не загорелись. Общаются люди в общих чатах.