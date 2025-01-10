МИД Китая опроверг информацию о распространении опасного вируса в стране

Представитель МИД Китая опроверг сообщения о распространении метапневмовируса (HMPV) в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, с таким заявлением он выступил на ежедневной пресс-конференции.

Представитель МИД заявил, что общие масштабы и интенсивность респираторных заболеваний в Китае ниже, чем в прошлом году: "Называть этот распространенный вирус неизвестным служит панике".