Власти Гренландии заявили о нежелании жителей острова быть датчанами

Жители Гренландии не хотят быть датчанами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

"Мы не хотим быть датчанами. Мы не хотим быть на обочине. Мы хотим быть гренландцами, и, конечно, гренландцы определяют свое будущее", - отметил Эгеде.

Он напомнил, что ранее датский и гренландский парламенты приняли закон о самоуправлении, в соответствии с которым Гренландия может объявить о независимости тогда, когда посчитает нужным.

Гренландия является самым большим в мире островом, площадь которого составляет 2,1 млн кв. км, а население насчитывает около 56 тысяч человек. Гренландия стала колонией Дании в XVIII веке. После референдума 1979 года остров стал самоуправляемой автономией в составе Дании. В 2009 году состоялся еще один референдум, после которого Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию.