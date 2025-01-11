Председатель ИБР о применении принципов исламского банкинга для борьбы с изменением климата

Принципы исламского финансирования играют ключевую роль в борьбе с изменением климата и поддержке устойчивого развития.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Группы ИБР Мухаммад Сулейман Аль-Джассер.

"Это достигается через механизм распределения рисков, при котором финансовые транзакции подразумевают совместную ответственность за риски между кредитором и заемщиком. Кроме того, исламское финансирование акцентирует внимание на этических инвестициях, ориентированных на поддержку халяльных видов деятельности, которые не наносят вреда ни отдельным людям, ни обществу в целом. Важным аспектом является также принцип социальной справедливости, направленный на улучшение социального благосостояния и экономической справедливости, что способствует сокращению бедности и неравенства", - сказал он.

По словам Аль-Джассера, важно отметить, как Группа ИБР использует исламские финансовые ресурсы для эффективной борьбы с изменением климата и содействия устойчивому развитию.

"Основная деятельность Группы направлена на финансирование устойчивой инфраструктуры, что делает её лидером в области инвестиций, способствующих долгосрочному устойчивому развитию. В рамках этих усилий Группа ИБР финансирует проекты, такие как создание энергоэффективных зданий, улучшение систем общественного транспорта и разработку инновационных решений для управления водными ресурсами. Мы продолжаем активно направлять наши ресурсы на поддержку этих проектов, гарантируя, что они разрабатываются и реализуются в полном соответствии с принципами устойчивого развития. Эти интервенции стали возможными благодаря:

1. "Зеленому" сукуку, который является ключевым инструментом исламского финансирования, используемым ИБР для финансирования проектов, способствующих развитию возобновляемых источников энергии, "чистого" транспорта и других экологически чистых инициатив.

С помощью этого инновационного инструмента финансирования ИБР оказывает поддержку 57 странам-членам в достижении их целей по борьбе с изменением климата и устойчивому развитию. Эти выпуски сукука привлекли значительный капитал для проектов, оказывающих положительное воздействие на окружающую среду.

Используя "зеленые" сукуки, ИБР мобилизует средства для существенных инвестиций в возобновляемые источники энергии, устойчивое сельское хозяйство и другие экологически чистые инициативы. За последние пять лет в рамках нашей устойчивой финансовой структуры мы выпустили более 8 миллиардов долларов США, включая зеленые и устойчивые инвестиции в сукук, направленные на поддержку наших стран-членов. Некоторые проекты, финансируемые в рамках этой модели, включают региональный экспресс-поезд Сенегала Дакар - Международный аэропорт Блеза Дианя (AIBD) стоимостью 337 миллионов долларов США, строительство плотины Асаги Калекой мощностью 600 мегаватт для производства чистой энергии в Турции, а также строительство многочисленных солнечных электростанций с 200 000 крупными солнечными панелями в этой стране.

2. Государственно-частному партнерству (ГЧП). С помощью нашей модели финансирования ГЧП и консультационных услуг мы активно содействуем привлечению частных инвестиций в крупномасштабные климатические проекты. Это включает инициативы в области солнечной и гидроэнергетики, такие как масштабный проект Ben Ban Solar в мухафазе Асуан в Египте. Этот проект является одним из крупнейших солнечных энергетических комплексов в регионе и играет важную роль в продвижении устойчивой энергетики в Египте.

3. Наращиванию потенциала стран-членов посредством технической помощи. В ИБР мы активно предоставляем техническую помощь и поддержку в области обучения нашим странам-членам и финансовым посредникам с целью повышения знаний и навыков заинтересованных сторон. Это содействует разработке климатически устойчивых проектов и более широкому внедрению продуктов, способствующих достижению целей устойчивого развития. Например, в регионе Сахеля, охватывающем шесть стран Западной Африки, реализуются климатически устойчивые программы сельского хозяйства, которые включают важные компоненты, направленные на укрепление потенциала в области засухоустойчивых культур и водосберегающих решений.

4. Исламскому финансированию и климатической справедливости. Исламское банкинг-сообщество делает акцент на социальной справедливости и общественном благосостоянии, что способствует реализациям инициатив, соответствующих ЦУР, таким как искоренение бедности, улучшение образования и здравоохранения. Эти инициативы играют ключевую роль в обеспечении справедливого и честного перехода в контексте изменения климата. Группа ИБР активно работает над изучением путей справедливой и честной поддержки своих стран-членов, содействуя их экономическому росту и развитию, одновременно принимая меры по защите планеты", - пояснил он.