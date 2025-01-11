В Центре культуры Парка молодежи турецкой столицы в пятницу, 10 января состоялась концертная программа Ankara`da Azerbaycan Gecesi ("Вечер Азербайджана в Анкаре").

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, она была организована по инициативе Культурного центра Азербайджана при посольстве нашей страны в Анкаре.

Его руководитель Самир Аббасов, открывая мероприятие, сообщил, что концертная программа подводит итоги работы, проделанной в целях развития культурных связей двух братских стран.

Он привлек внимание к исторической близости народов Турции и Азербайджана, проявляющейся во всех областях, в том числе в сфере культуры.

"Лучшим отражением нашего братства служат слова общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", - подчеркнул С. Аббасов, отметив, что сотрудничество Азербайджана и Турции является примером для всего мира.

Решение Президента Ильхама Алиева от 2023 года об открытии Культурного центра при посольстве стало новым импульсом для сближения двух стран, сформировало мощный базис информирования турецкой общественности о традициях и культуре Азербайджана.

"С первых месяцев работы мы организовали многочисленные встречи, концерты, выставки и культурные мероприятия. В Анкаре, Анталье, Мармарисе и Стамбуле были проведены Дни культуры и искусства Азербайджана с участием творчерских коллективов и деятелей искусства нашей страны", - рассказал С. Аббасов.

Выступившие представители Министерства культуры и туризма Турции также акцентировали внимание на тесном взаимодействии двух братских стран, в том числе в плоскости ЮНЕСКО.

"За последние годы по линии ЮНЕСКО были представлены и утверждены 13 объектов совместного культурного наследия Турции и Азербайджана", - констатировали представители турецкого ведомства, дав высокую оценку сотрудничеству министерств культуры двух государств.

В качестве успешного взаимодействия ведомств был приведен факт приглашения в Турцию деятелей культуры Азербайджана для участия в фестивалях "Путь культуры".

В продолжении программы перед любителями музыкального искусства Турции выступили танцевальный коллектив Культурного центра Азербайджана "Зангезур", народные артисты - певица Гюльянаг Мамедова и исполнитель на балабане Алихан Самедов.

Была показана укороченная версия знаменитой оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

Концертная программа была встречена бурными овациями.