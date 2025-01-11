SpaceX запустила группу разведывательных спутников США.

Как передает Day.Az, об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Ракета Falcon 9 стартовала сегодня с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, доставив в космос седьмую партию спутников, предположительно базирующихся на платформе Starshield.

Эта миссия, проводимая по заказу Национального разведывательного управления США, является первым военным запуском компании в этом году.