https://news.day.az/world/1722039.html SpaceX запустила группу разведывательных спутников США - ВИДЕО SpaceX запустила группу разведывательных спутников США. Как передает Day.Az, об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX. Ракета Falcon 9 стартовала сегодня с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, доставив в космос седьмую партию спутников, предположительно базирующихся на платформе Starshield.
SpaceX запустила группу разведывательных спутников США - ВИДЕО
SpaceX запустила группу разведывательных спутников США.
Как передает Day.Az, об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.
Ракета Falcon 9 стартовала сегодня с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, доставив в космос седьмую партию спутников, предположительно базирующихся на платформе Starshield.
Эта миссия, проводимая по заказу Национального разведывательного управления США, является первым военным запуском компании в этом году.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре