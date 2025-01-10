Верховный суд США постановил оставить в силе запрет на TikTok

Социальная сеть TikTok может прекратить работу в США уже 19 января, если Верховный суд не отменит или не отсрочит запрет на работу платформы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает портал Hypebeast.

Компании придется пойти на такие меры, если Верховный суд США не отменит закон, по которому владеющая TikTok китайская ByteDance должна продать свою долю. Этот закон был принят президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года. Власти США уверены, что компания ByteDance может передавать данные американских пользователей китайским властям, что представляет угрозу национальной безопасности.

Судебное заседание назначено на 10 января, суд заслушает аргументы ByteDance, пользователей TikTok и Министерства юстиции. При этом избранный президент США Дональд Трамп попросил суд дать новой администрации время для урегулирования ситуации. Пока неизвестно, учтут ли судьи это обращение.

Юристы TikTok предупреждают, что даже краткосрочное закрытие платформы нанесет серьезный ущерб компании: если платформа приостановит работу хотя бы на месяц, она потеряет треть ежедневных пользователей в США, а ее доходы от рекламы значительно упадут.

По данным CBS News, даже если закон вступит в силу, TikTok не исчезнет с устройств американских пользователей. Однако они потеряют возможность обновлять приложение, а новые пользователи не смогут его скачать. Это неизбежно повлияет на популярность платформы в США, хоть и не приведет к ее немедленному исчезновению.