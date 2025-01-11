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Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на 09.00 11 января. Как передает Day.Az, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 9, в неизменных районах от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Нахчыване и в горных районах до 8 градусов ниже нуля.