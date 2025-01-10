"Мы добились поставленной цели"

"Мы сыграли нашу первую встречу после Нового года. Мы знали, что игра будет непростой".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявила волейболистка "Гянджи" Анастасия Атепалина.

Блокирующая высказала свои мысли по поводу матча с "Азеррейлом" в пятом туре Высшей лиги:

"Вот почему мы серьезно подготовились к этой игре. Мы проанализировали игроков и систему игры соперника. Потому что соперник - сильная команда. Мы достигли поставленной цели. Конечно, допускали ошибки, но старались их преодолеть и победить".

Анастасия сказала, что они будут двигаться к главной цели:

"Нам это удалось, и мы победили соперника со счетом 3:0. У нас еще много игр впереди. Продолжим подготовку на высоком уровне для достижения нашей главной цели".

Отметим, что представитель Гянджи, одержавший третью победу в сезоне, поднялся на второе место в турнирной таблице.