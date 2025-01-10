"Швеция стала хорошим опытом в моей карьере"

Нападающий "Карабаха" Муса Гурбанлы дал интервью Sportlife.az.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, молодой нападающий рассказал о событиях, произошедших в его карьере в прошлом году.

- Первая половина сезона сложилась для "Карабаха" в чемпионате успешно. Однако в Европе успеха добиться не удалось. Как вы считаете, возникли ли у вас трудности с адаптацией к новому формату Лиги Европы? Или соперники были сильны?

- На самом деле, я бы не сказал, что все сложилось очень неудачно, но, конечно, хотелось большего. Подобные ситуации в футболе - обычное дело. Ни одна команда не может показывать стабильные результаты каждый год. Причин может быть много: адаптация к формату, уровень соперников, некоторое невезение, но у нас еще впереди игры, и мы смотрим вперед.

- Не возникает ли у вас иногда ощущения, что вы взвалили на команду слишком большую ношу? Как будто на ваших плечах лежит бремя всего азербайджанского футбола... От вас всегда ждут высоких результатов. Ожидания людей еще больше возросли после игр с "Байером"...

- Конечно, мы это хорошо понимаем, "Карабах" очень ценен для азербайджанского футбола, да и для нашей страны в целом. Мы полностью осознаем всю ответственность этого. Вот почему мы усердно работаем и относимся к своей работе ответственно.

- Год для вас завершился успешно. Вам удалось отличиться в двух из трех последних игр. Каким в целом был для вас прошлый год?

- Первая половина прошлого года была довольно сложной. У меня были некоторые проблемы в шведском "Юргордене" и я вернулся в "Карабах" во второй половине года. Когда вернулся, то был в хорошей форме во время сборов. Однако получил травму и перенес операцию. После этого мне потребовалось некоторое время время на восстановление как ментально, так и физически. Это было необходимо. К счастью, я постепенно приближаюсь к восстановлению своей формы. Но мне еще многое нужно сделать и улучшить.

- Вы с Нариманом хорошо ладите на поле. В матче с "Сумгайытом" он отдал обе голевые передачи. Как вы оцениваете его развитие?

- Нариман действительно талантливый футболист. Я бы даже сказал, что это будущее нашего футбола. Он еще очень молод. Он на два года моложе меня. Конечно, его развитие также радует нас всех. Надеюсь, он будет усердно работать над собой, не сдастся и внесет свой вклад в наш футбол своим талантом.

- Возвращаясь к вашим дням в Швеции, чему вас больше всего научил год, проведенный там?

- Прежде всего, это был большой опыт для меня как молодого футболиста. Это был первый раз, когда я жил за границей, вдали от семьи и родины, и продолжал там свою карьеру. Конечно, поначалу это было очень приятное чувство, и хотя потом возникли некоторые трудности, в целом это был хороший опыт в моей жизни и карьере.

- Первые четыре месяца все шло хорошо. Вы были на поле почти во всех играх. Что произошло дальше?

- Да, когда я впервые туда поехал, была уже середина сезона. Мы только что вернулись с летнего перерыва. Но я все равно начал играть сразу же после отъезда. Я отыграл почти половину сезона, во всех матчах. Дела шли не так уж плохо. Я только начал адаптироваться. Затем чемпионат закончился зимой. Мы уже готовились к следующему сезону. Зимний перерыв в Швеции немного длинный. Мы возобновили тренировки через месяц. Вернувшись, я снова поговорил с тренерами, и они выразили свое удовлетворение мной. Они сказали, что все хорошо, что они доверяют мне, верят в меня и, самое главное, что все будет хорошо. Они сказали, что удовлетворены моим подходом к работе и профессионализмом.

Убежденный в этом, я просто продолжил выполнять свою работу. Я усердно тренировался и был ответственным. Я был одним из самых трудолюбивых. Уверен, что все в клубе думают обо мне положительно, даже после того, как я ушел. Потом я много не играл и ближе к концу перестал попадать даже в заявки на игры. Я по-прежнему усердно тренировался, и то, что меня не выпускали на игры, никак на этом не сказалось. Поговорив с тренерами, я просто старался выполнять свою работу. Но уже после первого разговора с тренерами я почувствовал, что все по-другому. Вот почему вторая половина сезона прошла не так уж и хорошо. В любом случае, это хорошо. По крайней мере, я думаю, что для меня это был хороший опыт. Нужно смотреть в будущее уже сейчас. Я снова продолжаю работать над собой.

- В последние дни говорят об отмене лимита на легионеров. Как азербайджанский футболист, что вы думаете? Не создаст ли это слишком много проблем для игры местных футболистов, или сильные все равно будут играть, независимо от того, местные они или иностранные?

- Мне нет смысла высказывать какое-либо мнение по этому поводу. Лица, принимающие решения, в любом случае это обсуждают. Наша миссия остается прежней. Усердно работать и макисмально выполнять то, что нам положено делать.