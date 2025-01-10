https://news.day.az/officialchronicle/1722003.html Президент Сейшельских островов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Президент Республики Сейшельских островов Вавел Рамкалаван направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года самолета компании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Сейшельских островов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Сейшельских островов Вавел Рамкалаван направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года самолета компании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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