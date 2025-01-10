Азербайджанские рефери обслужили игру киевского "Динамо"
Наши судьи, находившиеся на тренировочном сборе в Анталье (Турция), сегодня обслужили еще два товарищеских матча.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня Рауф Аллахвердиев был главным судьей в матче "Магдебург" - "Динамо" (Киев), а Акпер Ахмедов - во встрече "Нови Пазар" - "Ганвонг" U-23.
Отметим, что тренировочный сбор наших судей в Анталье продлится до 12 января.
Товарищеские игры
"Магдебург" (Германия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 3:1
Главный судья: Рауф Аллахвердиев
Помощники главного судьи: Рахман Эмами, Тарлан Талыбзаде
"Нови Пазар" (Сербия) - "Ганвонг" U-23 (Южная Корея) - 1:1
Судья: Акпер Ахмедов
Помощники главного судьи: Теймур Теймуров, Керим Зейналов
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре