Азербайджанские рефери обслужили игру киевского "Динамо"

Наши судьи, находившиеся на тренировочном сборе в Анталье (Турция), сегодня обслужили еще два товарищеских матча.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня Рауф Аллахвердиев был главным судьей в матче "Магдебург" - "Динамо" (Киев), а Акпер Ахмедов - во встрече "Нови Пазар" - "Ганвонг" U-23.

Отметим, что тренировочный сбор наших судей в Анталье продлится до 12 января.

Товарищеские игры

"Магдебург" (Германия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 3:1

Главный судья: Рауф Аллахвердиев

Помощники главного судьи: Рахман Эмами, Тарлан Талыбзаде

"Нови Пазар" (Сербия) - "Ганвонг" U-23 (Южная Корея) - 1:1

Судья: Акпер Ахмедов

Помощники главного судьи: Теймур Теймуров, Керим Зейналов