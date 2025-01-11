Почему в Азербайджане проявляют такой интерес к монетам с гербом?

В последние недели на азербайджанских сайтах объявлений и в соцсетях наблюдается настоящий ажиотаж вокруг монет номиналом 10, 20 и 50 гяпиков. Некоторые предприимчивые граждане выставляют их на продажу по ценам, значительно превышающим их номинальную стоимость - до 250, 150 и 80 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эти монеты не являются редкими или старинными экземплярами.

Юристы обращают внимание на то, что особый интерес к этим монетам проявляют некоторые коллекционеры, которые считают, что гяпики с изображением государственного герба Азербайджана были выпущены ограниченной партией и имеют нумизматическую ценность.

Однако юрист Камандар Гусейнов отмечает, что продажа таких монет по завышенным ценам противоречит законодательству Азербайджанской Республики, регулирующему валютные операции.

Эксперты также предупреждают, что если подобные спекуляции с гяпиками продолжатся, это может привести к нехватке мелких монет в обороте и создать сложности для граждан и предприятий розничной торговли.

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