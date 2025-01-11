С приходом Трампа азербайджано-американские отношения вступят в новый этап развития

Азербайджан в последние годы демонстрирует выдающуюся экономическую дипломатию, стремясь к большему политическому вовлечению в многополярные организации и эффективно используя свое географическое положение. Одной из стратегических целей экономического развития Азербайджана в течение многих лет было увеличение промышленного производства, а рост в нефте- и газовой промышленности, а также в аграрном секторе достиг значительных успехов. С вступлением в должность новоизбранного президента Дональда Трампа 20 января двустороннее экономическое партнерство между Баку и Вашингтоном претерпит большие изменения к лучшему. В целом, азербайджано-американские отношения вступят в качественно новый этап своего развития.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенного в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, при администрации Трампа Вашингтон установит новые деловые партнерства между частным сектором США и азербайджанским бизнес-сообществом.

"В настоящее время мы наблюдаем нестабильность мировой экономики. Темпы развития крупных государств оставляют желать лучшего, большинство государств сталкивается либо с рецессией, либо со стагнацией. На этом фоне экономика Азербайджана продолжает развиваться поступательными темпами. Это, в первую очередь, результат очень хорошо продуманной политики, которая была реализована Президентом Ильхамом Алиевым. Поэтому администрация Трампа будет крайне заинтересована иметь хорошие отношения прежде всего с Азербайджаном на Южном Кавказе", - считает он.

Наш собеседник напоминает, что Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме, устроенном в 2017 году в Нью-Йорке от имени тогдашнего Президента Дональда Трампа и его супруги в связи с 72-й сессией Генеральной ассамблеи ООН.

"После инаугурации Трампа Государственный департамент США должен незамедлительно направить нового посла в Баку, который будет на высоком уровне представлять Белый дом в ключевой стране Южного Кавказа", - подытожил Питер Тейс.

Абдул Керимханов