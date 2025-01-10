Нужны не слова, а действия: совет Антониу Коште

Автор: Акпер Гасанов

В телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я выразил искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Азербайджана в связи с крушением самолета. ЕС поддерживает беспристрастное и прозрачное расследование крушения.

Об этом в соцсетях написал председатель Евросовета Антониу Кошта. Само по себе такого рода поддержка со стороны ЕС нашей страны способна довести до истерики не только российских пропагандистов, которым дана команда "фас" в отношении Азербайджана, но и представителей руководства Армении.

"Также обсуждались возможности улучшения отношений ЕС и Азербайджана. С нетерпением ждем встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в ближайшее время, чтобы продолжить укрепление нашего сотрудничества", - А.Кошта.

И эти его слова вполне способны вогнать в окончательный ступор представителей официального Еревана. Там ведь так надеются на успех своих попыток "финтить ушами" в надежде на ухудшение отношений между Азербайджаном и ЕС.

Ставка это, что и говорить, жалкая и примитивная, не учитывающая реального геополитического веса нашей страны ее значимости для ведущих мировых игроков и ее экономической и военной мощи. В этой связи хочу напомнить некоторые моменты из интервью, которое Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал отечественным телеканалам. Оно было традиционно очень глубоким и обстоятельным. И в его ходе глава государства напомнил, что за минувший год наши валютные резервы увеличились более чем на 5 миллиардов долларов и сегодня равны 72 миллиардам долларов.

"Это очень высокий показатель для страны с 10-миллионным населением. Потому что все измеряется в сравнении. Расчет валютных резервов стран мира должен, конечно, опираться на резервы, приходящиеся на душу населения, и по этому показателю Азербайджан входит в число ведущих стран мира", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Ясное дело, что именно на такое государство, демонстрирующее экономическую устойчивость и мощь, будут делать ставку в ЕС.

В том числе и потому, что наша страна доказала свою способность инициировать и реализовывать самые амбициозные энергетические и транспортные проекты, которые приносят пользу не только нашему региону, но и Европе.

Количество стран в Европе, которые теперь получают наш газ увеличилось до 12, из которых восемь являются членами ЕС.

"Для многих стран-членов Европейского Союза азербайджанский газ теперь составляет около половины их внутреннего потребления. Это действительно серьезная поддержка, которую мы оказываем нашим партнерам в Европе", - напомнил в ходе своего интервью отечественным телеканалам Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И Антониу Кошта наверняка в курсе всего этого. Конечно же он осведомлен и о том, что 19 декабря Азербайджан был принят в члены еще одной авторитетной организации - D8. В мире около 60 мусульманских стран, но именно Азербайджан был избран новым членом самой крупной организации, объединяющей мусульманские страны с населением более одного миллиарда человек, чья экономика составляет 60 процентов экономики мусульманских стран.

Валовой внутренний продукт этой организации составляет более 5 триллионов долларов. Вряд ли стоит, после всего этого, объяснять значимость членства Азербайджана в D8.

Можно лишь добавить, что именно такая внешнеполитическая стратегия официального Баку повышает значимость Азербайджана для самых разных, в том числе и противостоящих друг другу, мировых центров силы. При этом, наша страна открыто и четко заявила, что никогда не стремилась к членству в НАТО или в ЕС. Хотя, со странами-членами Альянса, начиная с братской Турцией, у нас налажены давние, прекрасные отношения.

А для Европы мы были, есть и будем важным экономическим партнером. Именно Азербайджан является лидирующим государством Южного Кавказа по товарообороту с ЕС. А что Армения, которая так тужится показать свою готовность двигаться к членству в ЕС? В 2017 году когда президентом РА был Серж Саргсян, доля ЕС во всей внешней торговле Армении составляла 24,3%, а доля России была тогда всего чуть выше -26,7%.

А в 2024 году доля ЕС во внешней торговле Армении упала до отметки в 7.2%, тогда как доля России выросла до отметки в 41,1%. Все эти данные с радостью публикует посольство Армении в России. Добавьте их к тому, о чем сообщает Статком Армении и получится классическая картина маслом, добавить к которой можно еще один мазок. За одиннадцать месяцев текущего года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 95,42%, или на $ 12,807 млрд в годовом исчислении. Вот, как говорится, и весь расклад. Вот, соответственно, и цена всем разговорам о том, кто и куда больше интегрирован.

И все это, конечно же прекрасно известно председателю Евросовета. Известно ему и то, что Азербайджан создал новую транспортную и энергетическую карту на Южном Кавказе.

"Одна наша сторона тянется через Каспий в Среднюю Азию, другая - в Европу, Азербайджан фактически становится незаменимой страной на этой обширной географии. Достаточно только взглянуть на карту, чтобы каждый увидел: тот, кто хочет наладить связь со Средней Азией и западным миром, не может обойти Азербайджан", - заявил в ходе интервью отечественным телеканалам глава нашего государства.

И это - еще один момент, побуждающий ЕС думать об осуществлении шагов, которые бы могли привести к улучшению отношений с Азербайджаном. При этом, Президент нашей страны уже четко указал, что какое будет отношение к Азербайджану и к его национальным интересам, таким же будет и ответное отношение. И ведь прав глава государства, когда указывает на то, что Европейский Союз в прошлом году был полностью отстранен от процесса нормализации азербайджано-армянского трека.

"Дальше если будет продолжение, как говорится, процесса пичканья Армении вооружением через так называемый Фонд мира, с нашей стороны будут адекватные действия", - подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Так что, как видим, мяч теперь на стороне ЕС. Это они должны доказать свою готовность к пересмотру прежней позиции, к исправлению ошибок. Если в Баку увидят шаги в этом направлении, то ответ будет соответствующий.