https://news.day.az/politics/1722052.html МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в Калифорнии МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в Калифорнии, передает Day.Az. "Мы глубоко опечалены масштабными разрушениями, вызванными лесными пожарами в Калифорнии, США. Выражаем искренние соболезнования правительству и народу Соединённых Штатов, а также семьям погибших.
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в Калифорнии
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в Калифорнии, передает Day.Az.
"Мы глубоко опечалены масштабными разрушениями, вызванными лесными пожарами в Калифорнии, США.
Выражаем искренние соболезнования правительству и народу Соединённых Штатов, а также семьям погибших.
Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и быстрого восстановления после этой трагедии",- говорится в сообщении МИД в соцсети X.
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