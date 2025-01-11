МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в Калифорнии, передает Day.Az.

"Мы глубоко опечалены масштабными разрушениями, вызванными лесными пожарами в Калифорнии, США.

Выражаем искренние соболезнования правительству и народу Соединённых Штатов, а также семьям погибших.

Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и быстрого восстановления после этой трагедии",- говорится в сообщении МИД в соцсети X.