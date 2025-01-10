https://news.day.az/sport/1722017.html Цель нового трансфера "Орду" "Мы хотим начать новый год с победы". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил баскетболист команды "Орду" Наджаф Бабаев. Недавно перешедший в команду игрок прокомментировал свой переход. По словам Бабаева, соглашение с "Орду" произошло очень быстро: "Я уже приступил к тренировкам с командой.
Цель нового трансфера "Орду"
"Мы хотим начать новый год с победы".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил баскетболист команды "Орду" Наджаф Бабаев.
Недавно перешедший в команду игрок прокомментировал свой переход. По словам Бабаева, соглашение с "Орду" произошло очень быстро:
"Я уже приступил к тренировкам с командой. Здесь очень приятная атмосфера. Подготовка к игре с "Губой" продолжается. Я готов сделать все возможное, чтобы помочь своей команде победить. Надеюсь, мы сможем провести вторую половину сезона на высоком уровне. Наша цель, конечно же, занять первое место в группе и выйти в плей-офф".
Отметим, что 11 января "Орду" примет "Губу".
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