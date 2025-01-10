Азербайджан ограничил ввоз мяса птицы пяти зарубежных компаний

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает осуществлять мероприятия по контролю импортируемых в страну пищевых продуктов.

Как сообщили Day.Az в отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА, в рамках реализуемых мер введено ограничение на ввоз в нашу страну продукции ряда действующих за рубежом производственных предприятий, в которых было обнаружено несоответствие.

Так, пробы, взятые сотрудниками агентства от продукции птицеводства, принадлежащей предприятиям "Птицефабрика Городок" Республики Беларусь, "Индюшкин двор" и "Невинномысский мясокомбинат" Российской Федерации, "Птицекомплекс Губин" Республики Украина и "Чирина" LTD" Республики Грузия были переданы для обследования в соответствующую лабораторию Института безопасности пищевых продуктов, в результате чего в этой продукции была обнаружена "Сальмонелла". По данному факту были приняты определенные меры в соответствии с законодательством.

В связи с выявленными несоответствиями в определенные cтруктуры соответствующих стран было направлено обращение с просьбой прекратить экспорт, а агентство - проинформировать о принятых мерах.

АПБА призывает предпринимателей, импортирующих в нашу страну продукцию производственных предприятий, работающих за рубежом, быть внимательными и соблюдать требования законодательства.