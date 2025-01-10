Путь к успеху азербайджанского футбола состоит из шести стратегических направлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это отражено в стратегии развития АФФА.

Для успеха необходимо реализовать работу по шести направлениям.

1. Массовость: Растущий интерес к футболу, постоянная его популяризация.

Создать единое сообщество футбольных болельщиков, поддерживающих свои любимые команды, и футболистов, играющих за местные команды.

2. Образование: Развитие футбольных профессионалов.

Подготовить специалистов, которые смогут сформировать среду, ориентированную на развитие и результативность.

3. Развитие: Развитие регионального и детско-юношеского футбола.

Обеспечить элитный опыт для самых талантливых игроков в наших академиях, профессиональных клубах и национальных сборных.

4. Устойчивость: Финансовые вопросы

Укрепить финансовую устойчивость АФФА и профессиональных клубов за счет увеличения источников доходов.

5. Инфраструктура: Улучшение инфраструктуры профессионального и детско-юношеского футбола.

Выявление существующих пробелов и развитие инфраструктуры во всех сегментах футбольной экосистемы.

6. Поддержка: обеспечение инклюзивности и социальной ответственности.

Обеспечение каждому человеку возможности играть в футбол и участвовать в футбольных мероприятиях.