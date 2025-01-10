Николас Мадуро принял присягу президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность глава государства в ходе церемонии инаугурации. Об этом сообщает газета Heraldo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мадуро находится в штаб-квартире законодательного органа в Каракасе в сопровождении первой леди страны Силии Флорес, исполнительного вице-президента Делси Родригес и председателя парламента Хорхе Родригеса", - отмечается в материале издания.

Мадуро стал президентом по итогам состоявшихся 28 июля прошлого года выборов. На них зарегистрировались десять кандидатов, в том числе правящий с 2013 года президент Николас Мадуро и основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа. В конечном итоге Мадуро одержал победу с результатом 51,2 процента голосов.