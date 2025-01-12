Сирия и Ливан договорились...

Сирия и Ливан достигли договоренности о возвращении на родину сирийских заключенных, содержащихся в ливанских тюрьмах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным МИД Сирии, соответствующее решение было принято по итогам визита премьер-министра Ливана Наджиба Микати и главы ливанского внешнеполитического ведомства Абдаллы Бу Хабиба в Дамаск.

"Было достигнуто соглашение о возвращении всех сирийских заключенных из ливанских тюрем, обеспечении безопасности границы с обеих сторон и сотрудничестве в борьбе с наркотиками", - говорится в заявлении сирийского МИД, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Кроме того, стороны договорились о "формировании совместных комитетов" на политическом, военном и экономическом уровнях.

"Мы обсудили с нашими братьями важность роли Сирии в укреплении позиций арабских стран и поддержании стабильности и безопасности в регионе", - подчеркивается в тексте.