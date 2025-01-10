Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о фальсификации документов

Суд в Нью-Йорке назначил избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение в качестве наказания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом 20 января Трамп станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления. Ранее ни один президент не занимал этот пост после того, как был осужден за уголовное преступление. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его.

Телекомпания Fox News сообщает, что вынесение приговора никак не скажется на его возможностях и обязанностях в должности президента США. Он по-прежнему сможет быть главнокомандующим.