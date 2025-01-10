Новый обитатель Бакинского зоопарка "Симба" завершил процесс адаптации

Пятилетний львенок по кличке "Симба", привезенный из Алматинского зоопарка Республики Казахстан, стал постоянным жителем Бакинского зоологического парка. Сначала его месяц держали под ветеринарным наблюдением в карантинной зоне парка, затем перевели на постоянное место жительства вместе с двумя самками, где он успешно прошел процесс адаптации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, хищник был привезен в Баку в рамках международного обмена с Алматинским зоопарком.

Львы (Panthera leo), второе по величине хищное животное из семейства кошачьих в мире, живут в основном на обширных и открытых равнинах, в саваннах, лесах и полупустынях Восточной и Южной Африки. Самки, детеныши и несколько самцов живут группами, называемыми "прайд". В дикой природе они живут 10-14 лет, а в закрытых условиях - дольше, около 20 лет, поскольку находятся вдали от опасностей. О 1-4 детенышах заботится не только львица, но и другие самки прайда. Играя важную роль в пищевой цепи, львы поддерживают баланс экосистемы и играют важную роль в обеспечении биоразнообразия.

Бакинский зоологический парк защищает экосистемы с помощью инициатив, направленных на сохранение биоразнообразия, и информирует широкую общественность о его важности посредством обучения и образовательных мероприятий.

Основная цель зоологического парка - сохранить редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенных в "Красную книгу" Азербайджана, обеспечить их популяцию, выпустить их обратно в природу, а также организовать образовательные и просветительские проекты для посетителей, где они смогут получить знания о живом мире. Реализуемые меры, увеличение численности видов и проекты реинтродукции играют важную роль в воспитании экологической ответственности у подрастающих поколений и просвещении их о биоразнообразии.

Компания Silk Way West Airlines бесплатно доставила царя зверей из Алматинского зоопарка Республики Казахстан в Бакинский зоологический парк.