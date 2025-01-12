Крупнейшая партия Швейцарии требует отставки министра обороны

Крупнейшая партия Швейцарии - Швейцарская народная партия (UDC) - требует отставки президента страны Виолы Амхерд с поста федерального министра обороны. Соответствующее заявление размещено на сайте политической силы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тот факт, что Швейцария больше не в состоянии обеспечить свою внутреннюю и внешнюю безопасность, является результатом политических ошибок и кадровых просчетов, особенно в министерстве обороны и армии. Госпожа Амхерд предпочитает решать гендерные вопросы в армии, а не экипировать армию. Это неправильные приоритеты!" - говорится в заявлении UDC.

В числе претензий к Амхерд была названа отправка Украине заказанного для Швейцарии оружия (при этом напрямую Швейцария оружие Украине не передает из-за нейтралитета).

"Швейцария больше не в состоянии автономно обеспечивать безопасность страны и ее населения. Только суверенное государство может выполнить эту миссию. Но этот суверенитет находится под угрозой и уже был частично отброшен", - подчеркнули в UDC.