В Азербайджане будут созданы 2 новых национальных парка

В этом году в Азербайджане будут созданы два новых национальных парка. Один из них - Илисуйский национальный парк, который будет создан на базе Илисуйского государственного природного заповедника. В настоящее время работы в этом направлении близятся к завершению. Ещё один национальный парк - Боздагский будет создан в Аджинохуре. Этот национальный парк будет охватывать Самухский, Евлахский и Гахский административные районы.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил представитель Службы охраны биологического разнообразия Рашад Аллахвердиев, передает Day.Az.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане действуют 10 национальных парков, 10 государственных заповедников и 24 государственных заказника. На долю особо охраняемых природных территорий страны приходится 10,3 процента территории страны, то есть 893 тыс. гектаров. Министерство экологии и природных ресурсов начало работу по созданию новых особо охраняемых природных территорий.

По словам представителя службы, в прошлом году наши национальные парки посетили в общей сложности 24 тыс. 638 туристов, иностранные туристы, прибывшие в нашу страну во время СОР29, посещали главным образом Ширванский и Абшеронский национальные парки, где получили возможность понаблюдать за миграцией птиц. Подавляющее большинство иностранных туристов посетили Ширванский и Абшеронский национальные парки.

"На освобожденных от оккупации территориях действуют 6 особо охраняемых природных территорий. Это Бяситчайский и Гарагёльский государственные природные заповедники, Лачинский, Дашалтинский, Губадлинский и Аразбойский заказники. Конечно, на этих территориях ведутся восстановительные работы. В настоящее время нами полностью завершена карта санитарно-охраняемой зоны Бяситчайского государственного природного заповедника. На территории уже проведены инвентаризация, полевые исследования. Составлена карта Дашалтинского заказника.

Также продолжаются работы в Аразбойском государственном природном заказнике. Наряду с этим, ведется деятельность по реинтродукции и восстановлению биоразнообразия на освобожденных территориях. Осуществляется выпуск в природу различных видов животных, а также сезонный выпуск мальков рыб в водоемы", - отметил Р.Аллахвердиев.