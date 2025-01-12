К Шенгену захотела присоединиться еще одна страна

Кипр хочет вступить в Шенгенскую зону в 2025 году и собирается решить для этого все вопросы. Об этом сообщил кипрский президент Никос Христодулидис, передает Kathimerini, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы решили все политические вопросы, связанные с линией прекращения огня [с Турецкой республикой Северного Кипра], и теперь прорабатываем технические детали, необходимые для вступления", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Кипр и Ирландия являются двумя последними странами Евросоюза, которые не присоединились к Шенгенской зоне. По мнению Христодулидиса, включение республики в эту зону хорошо отразится на инвестициях и туризме.