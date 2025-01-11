В Азербайджане увеличилось производство колбасных изделий

В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 27 946,2 тонны колбасных изделий.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 2 146,2 тонны, или на 8,3 процента больше, чем за тот же период 2023 года.

Так, за первые 11 месяцев 2023 года в стране было произведено 25 800 тонн колбасных изделий.

По состоянию на 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в Азербайджане составили 56,6 тонны.