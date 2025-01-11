https://news.day.az/economy/1722115.html В Азербайджане увеличилось производство колбасных изделий В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 27 946,2 тонны колбасных изделий. Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по статистике. Согласно информации, этот показатель на 2 146,2 тонны, или на 8,3 процента больше, чем за тот же период 2023 года.
В Азербайджане увеличилось производство колбасных изделий
В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 27 946,2 тонны колбасных изделий.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по статистике.
Согласно информации, этот показатель на 2 146,2 тонны, или на 8,3 процента больше, чем за тот же период 2023 года.
Так, за первые 11 месяцев 2023 года в стране было произведено 25 800 тонн колбасных изделий.
По состоянию на 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в Азербайджане составили 56,6 тонны.
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